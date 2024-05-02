وزير الزراعة التقى نظيره السعودي: دور السعودية مركزي في رأب الصدع العربي العربي

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن على رأس وفد من الوزارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عبد الرحمن الفضلي، وناقش الحاج حسن والفضلي العلاقات الزراعية الثنائية بين السعودية ولبنان.
واكد وزير الزراعة اللبناني على الدور المركزي الذي تلعبه المملكة في رأب الصدع العربي العربي من خلال اللقاءات التي تستضيفها الرياض، والتي كانت أخرها قمة اكساد والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وأثنى الحاج حسن على دور الوزير الفضلي الجامع والبناء والهادف الى تأطير الجهود في سبيل أمن غذائي عربي مستدام.
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