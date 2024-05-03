نقابة الأطباء: لحماية الأجهزة الصحية والمواطنين الأبرياء خلال الحروب

استنكر مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت ورئيسه يوسف بخاش، في بيان، "استشهاد شخصين في معتقلات الاحتلال من بينهما رئس قسم العظام في مستشفى الشفاء في غزة الدكتور عدنان البرش الذي نذر نفسه لخدمة الانسانية وبلسمة جراح المرضى دون التمييز بين جريح وآخر".
ودعا مجلس النقابة المنظمات الاممية والانسانية الى "التدخل لاحترام مواثيق الامم المتحدة التي تنص على حماية الاجهزة الصحية والمواطنين الأبرياء خلال الحروب".
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