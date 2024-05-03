إقامة قداس رتبة دفن المصلوب بكنيسة سيدة النياح في بلدة الشوير

أُقيم قداس موحّد بين كافة الطوائف لرتبة دفن المصلوبفي كنيسة سيدة النياح في بلدة الشوير، وذلك بمناسبة الجمعة العظيمة للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، بحضور حشد من المؤمنين.

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