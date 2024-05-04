اخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يُحذر من اجتياح رفح.. ويؤكد: إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح المكتظة جنوبي غزة، قائلا إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.


وقال بلينكن في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز حدود المقبول".
وتابع، إن "حركة حماس هي العقبة الوحيدة بين سكان غزة ووقف إطلاق النار مع إسرائيل
نحن ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلا الإجابة بنعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا