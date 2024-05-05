"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي جنوبًا وسط تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "حالة من الهدوء الحذر تخيّم هذا الصّباح على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من محور سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتّى منطقة العرقوب، راشيا الفخار، كفرشوبا ومزرعة حلتا في حاصبيا، الّتي تعرّضت أمس لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف".

وأفاد بـ"استمرار تحليق الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي في سماء حاصبيا ومزارعها حتّى ساعات الفجر الأولى، وصولًا حتّى مرتفعات جبل الشيخ المطلّة على منطقة راشيّا الوادي في سهل البقاعَين الشّرقي والغربي".