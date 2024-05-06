بعد مقتل الجنود الإسرائيليين.. إعلام عبري: كانوا يحرسون آليات تستعد لدخول رفح



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي القتلى في القصف على موقع كرم أبو سالم كانوا يحرسون آليات ودبابات تستعد لدخول رفح.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت نقلا عن جيش الاحتلال، مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين من بينهم 2 في حالة خطرة جراء الهجوم الصاروخي على موقع كرم أبو سالم، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 611 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وسبق وأن أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، ارتفاع عدد الجنود المصابين جراء قصف موقع كرم أبو سالم إلى 14 بينهم 3 حالتهم خطيرة.

واستهدفت كتائب القسام معبر كرم أبو سالم بواسطة صواريخ "رجوم" طراز 114 ملم، بينما زعمت إسرائيل أنه رُصد إطلاق تلك القذائف من مدينة رفح.

ورد جيش الاحتلال، على ذلك الهجوم بعملية انتقامية على مدينة رفح حيث استهدف عدة مناطق بداخلها، قائلًا إنه تم رصد 10 قذائف صاروخية وهي تطلق من هناك.