خبير عسكري: هذه رسائل القسام من الاستهداف "الخطير" لموقع كرم أبو سالم

عدّد الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي الرسائل التي حملها قصف كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- موقع كرم أبو سالم ومحيطه في غلاف غزة الجنوبي، والذي كبّد الاحتلال خسائر حظر نشر تفاصيلها.



وقال الإعلام الإسرائيلي إن الحدث في كرم أبو سالم "خطير" و"غير عادي"، فيما أفادت صحف ومواقع إسرائيلية بإصابة ما يصل إلى 10 جنود، بعضهم في حالة خطيرة.



وكانت كتائب القسام قالت إنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114 مليمترا، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح باتجاه كرم أبو سالم.



وقال الفلاحي، في تحليل لقناة الجزيرة، إن استهداف القسام لحشود قوات الاحتلال في مجمع مستوطنات أشكول الواقعة بغلاف غزة، يبعث برسالة تؤكد إمكانات المقاومة وقدراتها الاستخباراتية والميدانية، خاصة أنها جاءت متزامنة مع قصف محور نتساريم وسط القطاع.



هجمات إجهاضية



ولفت إلى أن هذا القصف ربما يكون ضمن الهجمات الإجهاضية ضد الحشود التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ عمليات عسكرية مستقبلية، في ظل تزايد التهديدات بشأن الإصرار على تنفيذ عملية اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.



واعتبر الخبير العسكري اعتراف الاحتلال بوقوع خسائر وإصابات دليلا واضحا على دقة الاستهداف وتوفر معلومات استخباراتية دقيقة لدى القسام.



وأشار إلى أن استخدام القسام لصواريخ رجوم زاد مؤخرا، وهو ما يقدم رسالة أيضا عن قدرات وإمكانات القسام بعد كل هذه الفترة من الحرب في القطاع.



كما رأى الفلاحي أن انطلاق هذه الصواريخ من مدينة رفح، فيه رسالة أخرى لجيش الاحتلال بأن معركة عنيفة وقاسية تنتظره في حال قيامه بالعملية العسكرية ودخوله المدينة.



وذكر الإعلام الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على مناطق في رفح جنوبي قطاع غزة ردا على قصف موقع كرم أبو سالم.

وأفاد موقع والاه العبري أن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء قصف كرم أبو سالم عبر إطلاق كتائب القسام قذائف الهاون من غزة، مؤكداً أن القذائف استهدفت منشأة عسكرية.



ونقلت قناة الأقصى عن مصادر أمنية وميدانية ما وصفتها بـ"معلومات مؤكدة للمقاومة" تتحدث عن 3 قتلى على الأقل ونحو 10 من الإصابات المتوسطة والخطيرة.



وأشارت إلى أن العملية "استهدفت موقع قيادة إسرائيلية تم إنشاؤه موخراً شرق موقع كرم أبو سالم العسكري، وتهدف لإدارة عمليات القصف الذي استهدفت محافظة رفح منذ أسبوعين، والتخطيط لعملية رفح، وتضم ضباطا في جهاز الشاباك وجنرالات". وذكرت أن "قوات الاحتلال تركت المصابين والقتلى في المكان دون تدخل لنحو ساعة كاملة".



في الوقت نفسه، أعلن المجلس الإقليمي لمستوطنات أشكول -المتاخمة للقطاع الفلسطيني المحاصر- سقوط مصابين جراء انفجار صواريخ قرب منشأة عسكرية إسرائيلية.



المصدر : الجزيرة + وكالات

