أوستن بحث مع غالانت بالمفاوضات بشأن رفح: ملتزمون بالعودة غير المشروطة لجميع الأسرى

أعلن المتحدّث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ (البنتاغون)، الجنرال باتريك رايدر، أنّ "وزير الدّفاع ​لويد أوستن​ تحدّث مع وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يوآف غالانت​، لمناقشة المفاوضات الجارية بشأن الرّهائن وجهود المساعدة الإنسانيّة و​رفح​"، مشيرًا إلى أنّ "أوستن أعرب عن تعازيه بجنود الجيش الإسرائيلي الّذين قُتلوا وجُرحوا في هجوم بالصّواريخ وقذائف "الهاون"، أطلقته حركة "حماس" من رفح".

ولفت في بيان، إلى أنّ "أوستن جدّد التزامه بالعودة غير المشروطة لجميع الرّهائن، وشدّد على ضرورة أن تتضمّن أي عمليّة عسكريّة إسرائيليّة محتمَلة في رفح، خطّةً ذات مصداقيّة لإجلاء المدنيّين الفلسطينيّين والحفاظ على تدفّق المساعدات الإنسانيّة"، موضحًا أنّ "أوستن كرّر التزام ​الولايات المتحدة الأميركية​ بدعم الدّفاع عن إسرائيل".