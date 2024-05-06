الجيش الإسرائيلي دعا سكان رفح في المنطقة الشرقية إلى "الإخلاء الفوري"

دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان رفح في المنطقة الشرقية إلى "الإخلاء الفوري والتوجه إلى المنطقة الإنسانية بالمواصي"، مشدداً على أننا "سنواصل ملاحقة حماس في كل مكان بغزة حتى عودة جميع الرهائن".
من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "وزير الدفاع يوآف غالانت تحدث مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن بدء إخلاء رفح".
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