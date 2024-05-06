رئيس الوزراء الجزائري يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي أمس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، وذلك على هامش القمة الـ ١٥ لمنظمة المؤتمر التعاون الإسلامي المنعقدة بعاصمة غامبيا بانجول.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه وتفعيله في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.