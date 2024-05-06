الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي رابع في هجوم كرم أبو سالم أمس

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي رابع في الهجوم على كرم أبو سالم أمس".
وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود في استهداف كرم أبو سالم، وإصابة 12 آخرين، بينهم 3 تعرّضوا لإصابات خطيرة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن اثنين من بين القتلى، هما عنصران في كتيبة "غفعاتي"، فيما ثالثهم من لواء "هناحال".
وكانت قد أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا تجمّعات لقوّات العدو في موقع "كرم أبو سالم" ومحيطه، بمنظومة الصّواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم".
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