سيتجاوز 5 آلاف بنهاية العام.. خبير يكشف أفضل توقيت لشراء واستثمار الذهب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تحدث ياسر سعد، خبير صناعة الذهب، على مستقبل أسعار الذهب في البورصة العالمية، وكذلك السوق المصري بالتزامن مع توترات الشرق الأوسط وتصعيد اسرائيلي في رفح، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت مثالي للاستثمار في الذهب، لأنه للمرة الأولى يتم تقييم الذهب محليًا وعالميًا بسعر الدولار بعيدًا عن السوق السوداء.

وقال خلال حواره ببرنامج أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، إن السعر الحالي للذهب، هو السعر العادل، مضيفًا:" في أوقات ماضية وصل سعر الذهب لأكثرمن 4 آلاف، ومن الطبيعي أن يصل سعر الذهب هذا الرقم مستقبلًا".

وأشار إلى أن أسعار الذهب بناء على توقعات الخبراء العالميين، تكشف وصوله لـ 3 آلاف دولار، وبالتالي من الطبيعي أن يتجاوز 4300 جنيه لعيار 21 ، ويتخطى عيار 24 أكثر من 5 آلاف جنيه.

وذكر أن الذهب هو ميزان العالم الحساس، مضيفًا أن الاقتصاد المصري بدأ التقدم بخطوات كبيرة، وهذا سر انخفاض أسعار الذهب في مصر، معقبًا:" انخفاضات أسعار الذهب من 4 لـ 3 آلاف تأتي بعد الاستقرار الاقتصادي وتقييم الدولار لـ 47 جنيه، بعد أن كان يتم تقييمه بـ 70 جنيه، وبالتالي سعر الذهب محليًا ينخفض، لكنه عالميًا يرتفع".

وحذر من الإقبال الشديد على شراء الذهب، حيث يؤدي للتخبط، مضيفًا أن ماحدث في بداية العام الحالي كان تخبط بالأسعار، وبعض الناس اشتروا بأسعار فوق الـ 4 آلاف جنيه للجرام في الذهب، مضيفًا أن الذهب قادر على عودته للصعود واسترداد قوته وكرسي العرش للمعادن.