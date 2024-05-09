أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته بالعرض العسكري بمناسبة "يوم النصر" على النازية، أنّ روسيا لن تسمح "لأي جهة بتهديدنا وقواتنا الاستراتيجية مستعدة دومًا للمعركة".
ولفت إلى أنّ "روسيا ستقوم بكل ما في وسعها لتفادي حدوث مواجهة عالمية"، موضحًا أنّ "روسيا تمر بفترة صعبة ومصير البلاد يعتمد على كل فرد منا".
وقال بوتين: "نرفض التهديدات وقواتنا مستعدة دائما والغرب يريد نسيان دروس الحرب العالمية الثانية"، مشيرًا إلى انّ "الغرب يحاول إشعال نزاعات وعداوات قومية في العالم واحتواء استقلالية الدول".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين بمناسبة "يوم النصر": لن نسمح لأي جهة بتهديدنا وقواتنا الاستراتيجية مستعدة دومًا للمعركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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