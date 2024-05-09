القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينتَين إسرائيليتَين بخليج عدن وسفينة أخرى بالمحيط الهندي والبحر العربي

أعلنت "القوات المسلحة اليمنية"، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​، وردًّا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفّذت القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّةً مشتركةً من خلال القوّات البحريّة وسلاح الجو المسيّر والقوّة الصّاروخيّة، استهدفت سفينتَين على النّحو التّالي: الأولى سفينة "MSC DIEGO" الإسرائيليّة في ​خليج عدن​، والأخرى سفينة "MSC GINA" الإسرائيليّة في خليج عدن"، مشيرةً إلى أنّ "عمليّة الاستهداف تمّت بعدد من الصّواريخ البالستيّة والطّائرات المسيّرة، وكانت الإصابة دقيقة".

وكشفت في بيان، أنّ "القوّة الصّاروخيّة نفّذت عمليّتين نوعيّتين، استهدفت سفينةَ "MSC VITTORIA" الأولى في ​المحيط الهندي​، والأخرى على السّفينة نفسها في البحر العربي، وكانت الإصابة مباشرة".

وأشارت القوّات إلى "أنّها تتابع تطوّرات الموقف في ​قطاع غزة​، ولن تتردّد في تصعيد عمليّاتها العسكريّة انتصارًا لمظلوميّة الشّعب الفلسطينيّ"، مؤكّدةً "أنّها مستمرّة في منع الملاحة الإسرائيليّة أو المتّجهة إلى موانئ فلسطين المحتلّة في منطقة العمليّات المعلَن عنها، وذلك حتّى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشّعب الفلسطيني في قطاع غزة".