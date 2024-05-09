إصابة 8 أشخاص بينهم طفل بقصف صاروخي أوكراني غربي روسيا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، فياتشيسلاف غلادكوف، "إصابة 8 أشخاص بينهم طفل بقصف صاروخي أوكراني استهدف المقاطعة الليلة الماضية". وأضاف غلادكوف، "تسبب القصف بأضرار في المباني السكنية والسيارات، وأصيب 8 أشخاص بينهم طفل وتم نقل 4 مصابين 11 إلى المستشفى".

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