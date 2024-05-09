"أكسيوس": بايدن بصدد الإعلان عن قواعد جديدة تخص طالبي اللجوء

ذكر موقع "أكسيوس" أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بصدد الإعلان عن قواعد جديدة تخص طالبي اللجوء ممن عبروا الحدود بطرق غير قانونية".

واشار الموقع نقلا عن مصادر، الى إن "القاعدة الجديدة المقترحة، والتي يمكن الإعلان عنها اليوم الخميس، ستسمح لمسؤولي الهجرة بمنع المهاجرين من اللجوء خلال أيام، إن لم يكن ساعات، من عبورهم الحدود بشكل غير قانوني".

ولفت موقع "أكسيوس" الى ان "تعد واحدة من الخيارات العديدة التي يدرسها بايدن لتضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية، حيث يحاول الرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الديمقراطي، كسب واحدة من أكثر القضايا التي تلقّى حولها عدة انتقادات".

واوضحت مصادر مطلعة للموقع إن "الإجراء سيستهدف الأشخاص الذين يعتبرون خطرا على الأمن القومي، لكنه يمكن أن يعرض مهاجرين آخرين للترحيل بشكل سريع"، مبينة أن "توقيت إجراءات بايدن الحدودية كان في حالة تغير مستمر، ولكن من المتوقع طرح التغييرات المقترحة في أقرب وقت هذا الأسبوع، إن لم يكن الخميس".