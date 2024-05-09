"الجديد": قوافل عودة النازحين الى سوريا بين 200 الى 300 نازح والكلام عن 2000 نازح فهو غير صحيح

أفادت مصادر الأمن العام لقناة "الجديد"، بأن "قوافل عودة النازحين الى سوريا بين 200 الى 300 نازح اما الكلام عن 2000 نازح فهو غير صحيح"، لافتةً الى أن "النازحين سيعودون مع مواشيهم الى سوريا".

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