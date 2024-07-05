المجلس الدستوري الموريتاني أعلن فوز الغزواني رسميًا بولاية رئاسية ثانية

أعلن المجلس الدّستوري الموريتاني رسميًّا، فوز الرّئيس الموريتاني محمد ولد شيخ الغزواني بولاية رئاسيّة ثانية، بعد تصديقه على النّتائج الّتي أعلنتها اللّجنة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات يوم الإثنين الماضي. وسيتولّى الغزوامي منصبه في 2 آب 2024.
وأوضحت الأمينة العامّة للمجلس أميناتو منت الخالص، خلال حفل أُقيم في نواكشوط، أنّ "المجلس لم يتلقَّ أي استئناف خلال المهلة المحدّدة"، بعد إعلان نتائج انتخابات السّبت.
وقد حلّ الغزواني في المركز الأوّل في الدّورة الأولى مع 56,12% من الأصوات، أمام منافسه الرّئيسي بيرام الداه عبيدي فجاء في المركز الثّاني مع 22,10%. وحلّ مرشّح حزب "تواصل" الإسلامي، القوّة المعارضة الرّئيسيّة في الجمعيّة الوطنيّة، حمادي ولد سيدي المختار في المركز الثّالث.
يُذكر أنّ الغزواني وصل إلى السّلطة في انتخابات عام 2019، في أوّل انتقال للسّلطة بين رئيسين منتخبين منذ استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960، وسلسلة انقلابات من العام 1978 حتّى 2008.
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