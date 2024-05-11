بالصور.. نائب محافظ أسوان تتفقد المشروعات الجارية بكوم أمبو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، اليوم السبت، عددًا من المشروعات بنطاق مركز ومدينة كوم أمبو، بمرافقة شوقى مصطفى رئيس المدينة، والعميد بهاء البيلى المستشار العسكرى للمحافظة، بالإضافة إلى مسئولي الجهات التنفيذية المعنية.

وشملت الجولة تفقد المنطقة السياحية حول معبد كوم أمبو ومنطقة المراسي والبازارات، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للحركة السياحية الوافدة، والاهتمام بمستوى النظافة العامة والتحفيز للمعاملة الطيبة من العاملين بقطاع السياحة.

كما تفقدت نائب المحافظ، مستشفى كوم أمبو المركزى، واطمأنت على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، واستمعت للمطالب والاحتياجات الجماهيرية، موجهة المسئولين بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وتفقدت أيضاً الأعمال الجارية بموقف السيرفيس الغربى الحضاري بقرية الكفور، والذى يستوعب 250 سيارة ميكروباص وتم الإنتهاء من تنفيذه بنسبة 100 ٪، بتكلفة تصل لأكثر من 40 مليون جنيه، ومقام على مساحة 20 ألف م2، وتفقدت كذلك تنفيذ أعمال رفع كفاءة الإنارة ومستوى النظافة العامة داخل نفق المشاة بكوم أمبو

واختتمت غادة أبو زيد جولتها، بتفقد مشروع العمارات السكنية بمنطقة جبل الزلط والذى يضم 288 وحدة سكنية مقامة داخل 12 عمارة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذهم بنسبة 100 ٪ بنظام النصف تشطيب، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها لمستحقيها.