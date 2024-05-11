الجيش الإسرائيلي أقرّ بمقتل جندي خلال معارك حي الزيتون شرقي مدينة غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل جندي إسرائيلي خلال معارك حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن "قصف قوات العدو في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ رجوم بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل".

وكشفت عن "استهداف تجمع لجنود العدو جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون"، واستهداف "دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

من جانبها، أكّدت "سرايا القدس" أنها قصفت "بقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة بمنطقة أم رائد شرق رفح"، مضيفة في بلاغ آخر: "قصفنا جنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون".

وفي وقت تهاجم فيه إسرائيل رفح رغم التحذيرات الدولية، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، عن بدء العمل في جباليا مجددًا، مع إصداره أوامر إخلاء من المنطقة.