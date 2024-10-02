ستاندرد اند بورز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A

خفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية اليوم تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من "A+" إلى "A"، وأرجعت هذا إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله.

واشارت ستاندرد أند بورز الى اننا نتوقع تأخر التعافي الإقتصادي في إسرائيل، وتوقعاتنا للنمو الحقيقي إنخفضت إلى 0% في 2024.

وكانت وكالتا "موديز" و"فيتش" قد قررتا خفض تصنيف الائتماني في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتصعيد إسرائيل هجماتها على لبنان في إطار المواجهات مع حزب الله.

وكانت "ستاندرد آند بور" قد اعتبرت في أيار الماضي، أن التعافي المتوقع في اقتصاد إسرئيل لا يعوض إلا جزئيا عن الانخفاض السنوي الحاد بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهده الربع الرابع من عام 2023".