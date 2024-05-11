أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارات وهمية وألقى قنابل مضيئة فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
هذا، وأفادت قناة "المنار"، بأنّ طائرات حربية إسرائيلية لاحقت مسيّرات في أجواء مزارع شبعا والمناطق المتصلة بسفوح الجولان وأطلقت صواريخ اعتراضية سقط بعضها في منطقة المجيدية عند الحدود.
إلى ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" عن انفجار مسيّرة أطلقت من لبنان في منطقة بيت هيلل في إصبع الجليل.
وترافق ذلك مع دويّ صفارات إنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في اصبع الجليل وصولاً إلى سهل الحولة، خشية تسلل طائرات مسيّرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن إنفجار مسيّرة في بيت هيلل بعد تحليق للطيران الإسرائيلي جنوبًا وإطلاق صواريخ اعتراضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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