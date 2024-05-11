"MTV": إقفال أكثر من 500 مؤسسة تابعة للنازحين السوريين بالساعات الأخيرة وترحيل 450 مخالفًا إلى سوريا

أفادت معلومات قناة الـ"إم تي في"، بأنّ "الأمن العام أقفل في الساعات الأخيرة أكثر من 500 مؤسسة تابعة للنازحين السوريين على كافة الأراضي اللبنانية".

هذا، وأوقف أكثر من 460 مخالفًا لنظام الإقامة والدخول إلى لبنان من السوريين في الشهرين الأخيرين، ورحّل حوالى 450 منهم إلى سوريا، وفق معلومات القناة.

وفي 8 أيار الحالي، أعلنت الأمن العام المباشرة بتنفيذ إجراءات تنظيم ملف السوريين في لبنان، مؤكدًا أنّه "يمنع العمل للسوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين".