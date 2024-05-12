قوى الأمن تعمم صورة مفقودة غادرت مكان عملها في بيت مري ولم تعد

اشارت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، الى انها "تُعمِّم بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة: هدى محمد مصلح (مواليد عام 2003، سورية) التي غادرت مكان عملها حوالي الساعة 18،00 من تاريخ 10-05-2024 الكائن في محلة بيت مري إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه. لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي على أحد الرقمين: 860226-24 أو 860227-24، للإدلاء بما لديهم من معلومات".

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