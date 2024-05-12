كنيسة مار جرجس في حي الميدان بزحلة احتفلت بعيد شفيعها

أقيمت الصلوات والقداديس بمناسبة عيد القديس مار جرجس الذي تمّ تأجيله أسبوعاً لتزامنه مع عيد القيامة المجيدة، حيث فتحت الكنيسة أبوابها منذ بعد ظهر يوم السبت لاستقبال المؤمنين الذين جاؤوا للتبرك من كنيسة مار جرجس في حي الميدان بزحلة.

وقد احتفل الأب جورج بحي بالقداس الإلهي مساء العيد عاونه الشمامسة وجوقة أطفال كنيسة السيدة، بحضور نيافة المطران مار يوستينوس بولس سفر الذي تحدث خلال العظة عن سيرة هذا القديس الشهيد العظيم مار جرجس وتاريخ كنيسته في زحلة وكذلك هنأ الأب جورج بحي بعيد شفيعه وكذلك كاهن الكنيسة الأب ملكي كارات، ثمّ احتفل بعده الأب ملكي كارات بالقداس الإلهي عاونه أيضاً الشمامسة وجوقة الكنيسة.

هذا وقد عزفت جوقة الموسيقى في الكشاف السرياني اللبناني معزوفاتها المختلفة بهذه المناسبة مساء العيد.

أما شبيبة مار جرجس فقد أقامت كرمس في ساحة الكنيسة الخارجية فأضفت بهجةً على العيد خاصةً الأطفال خلال يومي السبت والأحد. أما صباح العيد فقد احتفل نيافة المطران سفر بالقداس الإلهي يعاونه الأب ملكي كارات وشمامسة الكنيسة وجوقتها.

وخلال العظة تحدث عن إنجيل أحد مار توما الرسول وكذلك عن سيرة القديس مار جرجس، ثم هنّأ الجميع بالعيد خاصةً كاهن الكنيسة والوكلاء والأخوية والجوقة والشبيبة وكذلك مدرسة مار جرجس.

وقد خصّ نيافته الشكر أخوية سيدات مار جرجس التي اهتمّت سيداتها باستقبال المؤمنين وبكل الترتيبات الخاصة بالعيد.