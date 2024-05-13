الرئيس الأوكراني: استمرار معارك الدفاع عن منطقة خاركيف

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين استمرار معارك الدفاع عن منطقة خاركيف شمال البلاد.

وقال زيلنيسكي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الجيش الروسي يحاول التقدم في بعض القرى المجاورة لمدينة خاركيف، لكن الجيش الأوكراني لازال يخوض معارك شرسة للدفاع عن الأراضي الأوكرانية".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن القوات الروسية تحقق نجاحات وصفتها بـ"التكتيكية" في منطقة خاركيف.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قد أعلن أمس أن الوضع على خط المواجهة مع الجيش الروسي لا يزال متوترا، مع استمرار القتال الساخن في أربع مناطق، مشيرا إلى أن الوضع يتغير بسرعة.

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف أقاليم خيرسون وزابوروجيا ودونيتسك

قال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين، اليوم الاثنين إن القوات الروسية هاجمت عشر مستوطنات في المنطقة الواقعة بجنوب البلاد خلال اليوم الماضي.

وأضاف أولكسندر - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن مستوطنات سادوفا، ستانيسلاف، أنتونيفكا، فيليتينسكي، بيريسلاف، نوفوبيسلاف، ميخائيليفكا، لفوف، أولهاين وخيرسون" تعرضت لنيران روسية وغارات جوية، كما شن الروس ضربة صاروخية على فيسوكوبيليا.

وأشار إلى أن الأضرار قد ألحقت بأربعة منازل، ومواقع البنية التحتية الحيوية وبرج للهاتف الخلوي جراء الهجوم، ويجري تحديد عدد ضحايا الهجوم.

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف، أن الجيش الروسي شن 399 ضربة على تسع بلدات تابعة للإقليم الواقع في جنوب شرق أوكرانيا الليلة الماضية.

وذكر فيدوروف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين" أن الجيش الروسي نفذ خمس غارات جوية على أوريكيف ومالا توكماشكا وهاجم بحوالي 178 طائرة بدون طيار بلدات تشيرفونودنيبروفكا وهوليايبول وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفواندرييفكا، فيما استهدفت سبع هجمات بالمدفعية الثقيلة مالا توكماشكا وروبوتاين.

وأشار المسئول الأوكراني إلى أن السلطات سجلت تقارير عن تدمير منازل، ولم يصب مدنيون بأذى.

من جهتها، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا صباح اليوم الاثنين أن القوات الروسية قصفت منازل ومؤسسة تعليمية في قرية سيليدوف التابعة للإقليم بالصواريخ.

وذكرت الإدارة ـ في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية:" أن القوات الروسية هاجمت سيليدوف في إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي (إس - 300) في الساعات الأولى من صباح اليوم".