قوى الأمن أكّدت أنها تلاحق مطلقي الشائعات بعد تداول خبر مفبرك حول استهداف مبنى في أنطلياس

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، إلى أنّه "تتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرًا لسكّان أحد المباني في أنطلياس بضرورة المغادرة كونه سيتعرّض لقصف من طائرات العدوّ الإسرائيلي، وتم توزيع صورة محددة فيها المبنى والمسافة التي يجب الابتعاد عنها، مما أدّى إلى بثّ الذّعر في نفوس المواطنين ودفعهم إلى مغادرة منازلهم خوفًا على حياتهم".

وقالت "بنتيجة المتابعة، من قبل فصيلة انطلياس، تبيّن أن هذا الخبر مفبرك وعار من الصحّة، والتحقيق جار مع المشتبه فيها بإرسالها هذه الصورة إلى سكّان المبنى المذكور، ونشرها فيما بعد".

وأوضحت أنها "تؤكّد أنّها ستعمل على ملاحقة مطلقي الشائعات المغرضة الهادفة إلى بثّ الذعر في نفوس المواطنين، وتوقيفهم. وتكرّر الطلب بضرورة التحلّي بالمسؤوليّة الوطنية في هذه الفترة الدقيقة والحسّاسة التي يمرّ بها الوطن".