تفاصيل امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني ببنات عين شمس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا دبلومات ماجستير ودكتوراه وذلك وفق لائحة نظام الساعات المعتمده كما تبدأ امتحانات مرحله البكالوريوس لجميع الفرق وبرامج الساعات المعتمدة للأقسام الأدبية والعلمية والتربوية، بكلية البنات جامعة عين شمس.

وأشارت الكلية إلى انعقاد امتحانات التعليم الأساسي والانتساب الموجه والتعليم المفتوح والمدمج وذلك يوم السبت 25 مايو الحالي وتنتهي الخميس 27يونيو القادم وذلك وفق الجداول المعلنه لكل الفرق والمراحل والاقسام على أن يتم التصحيح أولا بأول.

وأعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكليه توفير كافة الخدمات اللوجستية التي يؤكد عليها دائما الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعه أثناء الامتحانات وداخل اللجان من توفير الهدوء ومنع التكدس والزحام والإضاءة اللازمة والتهوية الجيدة ووجود عيادات طبية لمواجهه أي طارئ والتاكيد علي تواجد أستاذ المادة يوميا للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب والطالبات.

فيما أكدت الدكتورة أسماء زعزع وكيلة الكليه لشئون التعليم والطلاب على منع اصطحاب المحمول داخل اللجان وأن الامتحانات تجري يوميا وطبقا للجداول المعلنه والتي يسبقها امتحانات التخلفات والتي تبدأ الأحد 19مايو الحالي وتجري الامتحانات وفق تنوع أساليب التقييم مابين نظام البابل شيت وغيرها إضافة إلى وجود لجان ولافتات توجه الطالبات إلى قاعات الامتحانات ومتابعتنا اليومية لسير الامتحانات وأعمال الكنترولات.

أوضحت أيضا الدكتورة حنان الشاعر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن امتحانات الدراسات العليا من المقرر أن تنتهي يوم الخميس 13يونيو القادم.