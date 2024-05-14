انهيار عقار مأهول بالسكان في منطقة العطارين بالإسكندرية

انهار عقار بمنطقة العطارين التابعة لحي وسط الإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال عدد من السكان من أسفل المنزل المنهار، وإنقاذ آخرين من داخل العقار.

البداية، وفقا لوسائل إعلام مصرية، عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا من حي وسط يفيد انهيار عقار مكون من 3 طوابق خلف قسم شرطة العطارين بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون طابق أرضي وطابقين علوي مأهول بالسكان، وتقوم قوات الحماية المدنية برفع الأنقاض وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.