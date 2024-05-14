اصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميما الى جميع المؤسسات العامة والصناديق والمصالح المستقلة والمؤسسات التي تمول جزئيا او كليا من الدولة، طلب فيه إيداع مجلس الخدمة المدنية كل المعلومات المتعلقة بالرواتب والاجور.

كانت هذه تفاصيل خبر تعميم من ميقاتي الى المؤسسات العامة والصناديق والهيئات الممولة من الدولة لإيداع مجلس الخدمة المدنية المعلومات المتعلقة بالرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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