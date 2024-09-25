بالصور.. وزراء وسفراء وشخصيات عامة في احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شاكر:

تصوير - هاني رجب:

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، بحضور السفير صالح الحوصني، سفير المملكة العربية السعودية، والسفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، والسفير عبد الرحمن الدهاس، نائب السفير السعودي.

وأُقيم الحفل في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليكون أول حفل تقيمه السفارة السعودية في العاصمة الإدارية.

شهد الحفل حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إضافة لوزراء التموين، والأوقاف، والسياحة والآثار، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والثقافة، والعدل، وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة.

كما حضر عدد كبير من السفراء والشخصيات العامة والفنانين، منهم إلهام شاهين، ولبلبة، وشريف منير، ورانيا يوسف، إلى جانب حضور عدد من رجال الأعمال بينهم أحمد أبو هشيمة.