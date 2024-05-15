سيزار المعلوف: فليتطور الاتفاق السياسي بشأن معالجة ملف النازحين من اجل انتخاب الرئيس

اشار النائب السابق سيزار المعلوف الى انه "اما وقد اجتمع نواب الأمة، بكل تكتلاتهم السياسية، وحسناً فعلوا، لإتخاذ قرار بشأن قضية النازحين السوريين، وتلك اولوية لبنانية، فإن الواجب الوطني ايضاً يقضي بتوجههم جميعاً، الآن قبل الغد، لإنتخاب رئيس للجمهورية".
واردف المعلوف في تصريح له، "فليتطور الاتفاق السياسي بشأن معالجة ملف النازحين، ولتتوسّع مساحاته من اجل انتخاب الرئيس اللبناني، الذي طال انتظاره".
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