إصابة راعيَي ماشية نتيجة القصف الإسرائيلي على سهل مرجعيون

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "القصف الإسرائيلي على سهل مرجعيون تسبّب بإصابة راعيَي ماشية، وقد نُقلا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة".
وأفاد بأنّ "القصف المدفعي والفوسفوري على منطقة المسلخ في بلدة الخيام، تسبّب باندلاع حريق، وقد توجّهت فرق الدّفاع المدني والإسعاف إلى المكان".
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