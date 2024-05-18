إصابة 11 ضابطا وجنديا من الجيش التركي جراء انقلاب مركبة عسكرية شرقي البلاد

أفادت وكالة "روسيا اليوم"، بـ"إصابة 11 ضابطا وجنديا من الجيش التركي بينهم 6 في حالة حرجة، جراء انقلاب مركبة عسكرية في إحدى مناطق ولاية ڤان شرقي تركيا".

واشارت الى ان "السلطات الأمنية التركية بدأت التحقيقات لمعرفة سبب الحادث إن كان هجوما من "حزب العمال الكردستاني" أم أنه "حادث عرضي".