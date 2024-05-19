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«مجلس الأمن» يعقد جلسة بشأن رفح غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وام) 

يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً، جلسة مفتوحة بشأن الوضع في مدينة رفح بقطاع غزة بطلب من الجزائر وسلوفينيا. ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من إدارتي الشؤون الإنسانية والشؤون السياسية وبناء السلام.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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