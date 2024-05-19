«مجلس الأمن» يعقد جلسة بشأن رفح غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وام)
يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً، جلسة مفتوحة بشأن الوضع في مدينة رفح بقطاع غزة بطلب من الجزائر وسلوفينيا. ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من إدارتي الشؤون الإنسانية والشؤون السياسية وبناء السلام.
ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وام)
يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً، جلسة مفتوحة بشأن الوضع في مدينة رفح بقطاع غزة بطلب من الجزائر وسلوفينيا. ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من إدارتي الشؤون الإنسانية والشؤون السياسية وبناء السلام.
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