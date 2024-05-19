منظمة الصحة العالمية: الدول الأطراف اتخذت خطوة أولى نحو مراجعة اللوائح الصحية الدولية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول الـ196 الأطراف في اللوائح الصحية الدولية المعمول بها منذ عام 2007 للاستجابة لطوارئ الصحة العامة في كل أنحاء العالم قد اتخذت خطوة أولى لتحسين فعالية هذه اللوائح بعد أزمة كوفيد-19.
وأعلنت المنظمة في بيان أن الدول "أعطت موافقتها المبدئية على مجموعة مهمة ومبتكرة من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية".
واكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ان "هذا حدث تاريخي".
وتنظم اللوائح الصحية الدولية خصوصا إعلان حال الطوارئ الصحية التي تثير قلقا دوليا - وهو أعلى مستوى تأهب لمنظمة الصحة العالمية - وتتضمن تدابير محددة في الموانئ والمطارات وكذلك عند المعابر الحدودية من أجل الحد من انتشار المخاطر.
وينبغي أن تعزز مراجعة اللوائح الصحية الدولية قدرات البلدان على الكشف عن الأزمات الصحية التي يمكن أن تتخذ بعدا دوليا، والاستجابة لها، ومراعاة مفهوم الجائحة على نحو أفضل، مع التشديد على مبدأي "الإنصاف والتضامن".
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