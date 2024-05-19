نشر حزب الله ملخصا لعملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الاسرائيلي عند الحدود ليوم أمس. ولفت الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان الى انه "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 18-05-2024، وفقًا للتالي: - القطاع الشرقي: 1- الساعة 14:45 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏ 2- الساعة 13:30 استهداف تموضع لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية اصابتها بشكل مباشرة.‏ 3- الساعة 16:10 استهداف تموضع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضية. 4- الساعة 17:20 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة. 5- الساعة 18:50 استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة. - القطاع الغربي: 1- الساعة 09:45 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏ 2- الساعة 14:30 استهداف موقع راس الناقورة البحري ‏بقذائف المدفعية، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على الصياد المدني في راس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية. 3- الساعة 15:25 استهداف ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها. 4- الساعة 16:00 استهداف مقر ‏قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة. 5- الساعة 16:45 استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة والمرفوعة على رافعة في موقع حدب يارين وإصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها. 6- الساعة 18:00 استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي غرب موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية. 7- الساعة 18:15 استهداف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله نشر ملخصا لعملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الاسرائيلي عند الحدود ليوم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.