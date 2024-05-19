تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث هبوط صعب في أذربيجان

وأضاف أن الحادث وقع في محافظة أذربيجان الشرقية، مردفاً أن المروحية التي كانت تقل رئيسي هبطت "اضطرارياً".
كما أوضح أن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى منطقة الحادث الذي هبطت فيها الهليكوبتر في ظل الظروف الجوية السيئة.
بدورها أفادت وكالة "إرنا" أن رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، من بين ركاب المروحية.
من جانبها ذكرت وكالة "تسنيم" أن بعض مرافقي رئيسي في المروحية تمكنوا من الاتصال بمركز إنقاذ، "وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة من دون خسائر في الأرواح".
وأشارت إلى أن قافلة الرئيس كانت تضم 3 طائرات هليكوبتر، حيث وصلت طائرتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.
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