البيت الأبيض: غالانت وهليفي أطلعا سوليفان على بدائل لهزيمة حماس

اعلن البيت الأبيض إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أطلعا مستشار الأمن القومي جيك سوليفان على "بدائل لهزيمة حماس"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وجدد سوليفان التأكيد على الالتزام الأميركي بـ"تأمين إطلاق سراح جميع الأسرى" الإسرائيليين في قطاع غزة، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين في تل أبيب.

وذكر البيت الأبيض أن "سوليفان شدد على الضرورة الملحة لتهدئة الصراع لضمان قدرة عمال الإغاثة على تسليم المساعدات بأمان"؛ كما اجتمع سوليفان بالوزيرين في كابينيت الحرب، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، لبحث الوضع بغزة.

كما اجتمع مستشار الأمن القومي بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أمس الأحد، بحسب ما أعلن الأخير، دون أن يحدد موقع الاجتماع.