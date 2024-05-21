اعلن البيت الأبيض إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أطلعا مستشار الأمن القومي جيك سوليفان على "بدائل لهزيمة حماس"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وجدد سوليفان التأكيد على الالتزام الأميركي بـ"تأمين إطلاق سراح جميع الأسرى" الإسرائيليين في قطاع غزة، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين في تل أبيب.
وذكر البيت الأبيض أن "سوليفان شدد على الضرورة الملحة لتهدئة الصراع لضمان قدرة عمال الإغاثة على تسليم المساعدات بأمان"؛ كما اجتمع سوليفان بالوزيرين في كابينيت الحرب، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، لبحث الوضع بغزة.
كما اجتمع مستشار الأمن القومي بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أمس الأحد، بحسب ما أعلن الأخير، دون أن يحدد موقع الاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: غالانت وهليفي أطلعا سوليفان على بدائل لهزيمة حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.