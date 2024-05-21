"الجو نار".. 11 صورة لتأثير الحرارة على المواطنين بشوارع القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

تشهد مختلف محافظات الجمهورية، وعلى رأسها القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024، أجواءً شديدة الحرارة.

وتسجل جلت درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تستمر الأجواء شديدة الحرارة، اليوم الثلاثاء، نهارًا على معظم الأنحاء بينما تكون حارة على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما تستمر هذه الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع لكن اعتبارًا من الجمعة يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين (3-4) درجات.