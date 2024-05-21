الحكومة بغزة تعلق على مجزرة جيش الاحتلال بمخيم جنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

علق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة على مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها في مخيم جنين منذ قليل.

وقال سلامة معروف مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "ندين المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في جنين قبل قليل بعد أن أطلق جنوده الرصاص بشكل عشوائي على المارين في الشوارع إثر اكتشاف قوة خاصة لجيش الاحتلال".

وأضاف معروف في بيان له، أن المجزرة أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين حتى الآن بينهم طلاب مدارس ومعلم وطبيب، وإصابة العديد من المواطنين بجراح متفاوتة بينهم الصحفي عمر مناصرة.

ولفت إلى أن هذه المجزرة الجديدة في جنين وما سبقها من اعتداءات لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه في مختلف مدن الضفة الغربية، وعدوانه المتواصل في غزة، هو دليل دامغ على العقلية الإجرامية التي تحكم دولة الاحتلال، وإيمانها العقائدي بقتل شعبنا وممارسة الإبادة الجماعية ضده أينما تواجد.

وأوضح أن ما جرى في جنين وقبلها التوغلات والاعتداءات في مختلف مدن الضفة الغربية وارتقاء أكثر من 600 شهيد واعتقال نحو 7 آلاف أسير بالضفة منذ بدء العدوان على غزة، كل ذلك يرد على من يحاول قلب الحقائق ويلقي باللوم على الشعب الفلسطيني وانتفاضته للأقصى في أحداث السابع من أكتوبر، فالاحتلال لا يحتاج ذرائع لعدوانه ولا ينتظر مبررات لجرائمه التي يقترفها ضد الشعب منذ النكبة وما قبلها.

ودعا معروف الشعب في الضفة والقدس للانتفاض في وجه المحتل، والخروج في مسيرات جماهيرية تنديداً بجرائم جيش الاحتلال، ورفضا لاعتداءات المستوطنين.

كما أهاب برجال الأجهزة الأمنية الاصطفاف إلى جانب شعبهم ومقاومته في وجه إجرام الاحتلال، والقيام بواجب الدفاع عن الشعب والأرض الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتواصلة.

بدورها نقلت القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "أكثر من ألف جندي يشاركون في العملية العسكرية في جنين".