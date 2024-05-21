بالصور- وزير الإسكان يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" في بني سويف الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، الجارى تنفيذها بمدينة بنى سويف الجديدة، وكذا أعمال المرافق الجارى تنفيذها بمنطقة امتداد المدينة، وتشمل الأحياء (7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - منطقة الداون تاون).

جاء ذلك في حضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أحمد عمران، والمحاسب محمد رجائى، مساعدا نواب رئيس الهيئة.

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية، وأعمال المرافق لقطع الأراضي بمختلف أنواعها، والإلتزام بأعلى معايير الجودة، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية المدينة، وتوفير جميع أنماط الإسكان، والخدمات، والفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد.

وتجول وزير الإسكان موقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتفقد نماذج للوحدات التى جرى تشطيبها، حيث أوضح المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه جار تنفيذ 144 وحدة سكنية بإجمالي 6 عمارات، فضلا عن تصميم 172 عمارة بمنطقة الإسكان الإجتماعي على مساحة 82 فدانا.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، عن موقف الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، ومقترحات تطوير المخطط الاستراتيجي للمدينة، والخطة الاستثمارية والفرص المتاحة، والموقف المالى للمدينة (الإيرادات – المصروفات)، وموقف تحصيل مستحقات منظومة مياه الشرب، وأهم التحديات التي تواجه المدينة، والمقترحات والحلول للتغلب عليها، وما جرى اتخاذه من إجراءات بشأنها حتى الآن.