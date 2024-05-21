امين سر العشائر العربية في لبنان: من الطبيعي ان يكون لبهاء الحريري دورا أساسيا في بناء مستقبل الوطن

توجه أمين سرّ العشائر العربية في لبنان أحمد الشيخ في بيان الى النائب ايهاب مطر، باننا "نؤكد لسعادتكم تمسكنا بمشروع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الذي يجب ان يستمر للوصول الى هدفه، ونحن نرى بأن الشيخ بهاء الحريري يحمل المشروع نفسه ولديه رؤية واضحة للعمل لاستكمال مسيرة والده الشهيد، لذلك من الطبيعي ان يكون للابن البكر للرئيس الحريري دورا أساسيا في بناء مستقبل الوطن، خصوصا ان الشيخ بهاء وكما هو معروف لم يتورط يوما من الايام في زواريب المنظومة السياسية الفاسدة".

اضاف البيان "كما اننا نؤكد على وجوب ان يكون للسنة في لبنان قيادة حكيمة تعمل للمحافظة على مصالح الطائفة وعدم التفريط بها، والوقوف سدا منيعا في وجه كل من يحاول تفريغ الساحة السنية من قياداتها لإبراز أدوار مشبوهة".

وكان النائب ايهاب مطر اعتبر بانه على بهاء الحريري الانخراط في العمل السياسي بمباركة سعد الحريري.