الجيش: ضبط شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرب في مرفأ طرابلس

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "مديرية المخابرات ضبطت في مرفأ طرابلس شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرّب ومخفي داخلها، وأوقفت سائقها".

وأكدت المديرية، أنه "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لمعرفة وجهتها وتوقيف بقية المتورطين".