"رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف مصدر مسؤول، عن تفاصيل واقعة ضبط مصمم الأزياء الشهير إسلام سعد، خلال سفره خارج البلاد، وبحوزته 55 ألف دولار.

وأخلت النيابة المختصة سبيل مصمم الأزياء الشهير إسلام سعد بكفالة مالية 300 ألف جنيه في واقعة ضبطه وبحوزته 55 ألف دولار داخل مطار القاهرة.

أضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن "إسلام سعد" كان متجهًا إلى تركيا، وخلال تواجده بالمطار تم ضبط نحو 55 ألف دولار كانوا بحوزته، فتم ترحيله مباشرة إلى النيابة.

أشار إلى أن "سعد" ذكر أنه كان متجهًا لشراء ديكورات مولد جديد خاص به في الشيخ زايد، مضيفًا أنه طلب التنازل عن المبلغ المضبوط بحوزته مقابل إنهاء الواقعة تمامًا.

وألقت قوات المباحث بمطار القاهرة الدولي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار، القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد، خلال سفره خارج البلاد، محاولًا تهريب 55 ألف دولار.

وحددت الجمارك الحد الأقصى المسموح به للنقد الأجنبى هو (10) عشرة آلاف دولار أمريكى أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

ويسمح لغير المصريين بحمل ماتبقي من المبالغ بشرط أن يكون قد أفصح عنها عند الوصول ويجوز حمل أوراق من النقد المحلي في حدود (5) خمسة آلاف جنيهاً مصرياً .