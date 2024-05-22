نهرا طلب في كتب الى أمن الدولة والجهات المعنية اقفال مبان ومحال يشغلها سوريون مخالفون للقوانين

ارسل محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتبا ، الى امن الدولة والجهات المعنية، طلب فيها اقفال واخلاء مبان ومحال تجارية لسوريين مخالفين للقوانين المرعية الاجراء، وبناء لكتب ارسلت من بلدية البداوي الى نهرا بهذا الخصوص.

وجاء في نص الكتب:

الكتاب الاول

"الموضوع: عطفا على كتابنا رقم ٢٤٧ / و / ٢٠٢٣

المرجع: بلدية البداوي

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه

عطفا على كتابنا المسجل تحت رقم ٢٤٧ / و / ۲۰۲۳ تاريخ ۲۰۲٣/١٠/٥ والمتعلق بإغلاق مخازن تستعمل للسكن من قبل عائلات سورية كما هو موضح أدناه:

۱۳۹۹ / بداوي بناية يوسف غمراوي - نزلة الدوار الكبير.

۱۱۷۹ بداوي بناية يوسف غمراوي - نزلة الدوار الكبير

١١٧٥ / بداوي بناية جودت غمراوي شارع جامع خديجة

۲۷۰ / بداوي بناية جودت غمراوي شارع جامع خديجة

١١٧٤ بناية يوسف غمراوي شارع سوبر ماركت الميساء

وعلى الرغم من تحويل الطلب من سعادتكم للدرك لإجراء المقتضى إلا أن الوضع لا يزال على ما هو عليه.

لذلك جاءت البلدية تطلب من حضرتكم الإيعاز لمن يلزم ليصار إلى إخلاء وإغلاق هذه المحلات وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٤/٥/٢١ في تمام الساعة ١١ ظهرا".

الكتاب الثاني

"الموضوع: طلب إغلاق مقهى

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه

وحيث أن السيد عيد ابراهيم سوري الجنسية يشغل قهوة أبو حسين الكائنة في العقار رقم ۱۱۹۲ بداوي (جبل البداوي - طريق المخيم) بشكل مخالف

لذلك، جاءت البلدية تطلب من سعادتكم الموافقة على الإيعاز لمن يلزم لإغلاق المحل، وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٤/٥/٢١ في تمام الساعة ١١ ظهرا".

الكتاب الثالث

"المرجع: بلدية البداوي

الموضوع: طلب إغلاق محل

بالإشارة إلى الموضوع و المرجع أعلاه

وحيث أن السيد جابر الأحمد سوري الجنسية يشغل محلا في العقار العقار رقم ۹۱۸ / بداوي والكائن في شارع الصمود سنتر نوح ( One dollar) وهو لا يملك إقامة سارية المفعول، لذلك جاءت البلدية تطلب من سعادتكم الموافقة على الإيعاز لمن يلزم لإغلاق المحل وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٤/٥/٢١ في تمام الساعة ١١ ظهرا".

الكتاب الرابع

"المرجع بلدية البداوي

الموضوع: طلب إغلاق مسلخ النورس للدواجن

بالإشارة إلى الموضوع و المرجع أعلاه

وحيث أن السيد أبو مصعب سوري الجنسية يشغل مسلخ للدواجن على الطريق البحري - مقابل قهوة عامر قريش البحرية (سابقا) محاذي للبحر تابع عقاريا لطرابلس ومتاخم لحدود البداوي وحيث أنه لا يملك الترخيص وغير مستوفي لأي من المعايير والشروط اللازمة ويقوم بذبح الاف الدواجن يوميا علما بأنه يقوم بتحويل المياه المخلوطة بالدم على البحر مباشرة ما يسبب خطرا كبيرا على صحة المواطنين عدى عن التلوث البيئي لمياه البحر وحيث أنه سوري الجنسية ولا يملك إقامة سارية المفعول.

لذلك، جاءت البلدية تطلب من سعادتكم الموافقة على الإيعاز لمن يلزم لإغلاق المسلخ حفاظا على الصحة العامة والتزاما بتعاميم وزارة الداخلية".

الكتاب الخامس

المرجع بلدية البداوي

الموضوع: طلب إغلاق محل

بالإشارة إلى الموضوع و المرجع أعلاه.

وحيث أن السيد أبو بكري سوري الجنسية يشغل محال لتنجيد المفروشات في العقار رقم ٦٥٢ / بداوي الكائن مقابل أفران محمود الريداني وحيث أنه لا يملك الترخيص اللازم وهو سوري الجنسية ولا يملك إقامة سارية المفعول.

لذلك، جاءت البلدية تطلب من سعادتكم الموافقة على الإيعاز لمن يلزم لإغلاق المحل بالشمع الأحمر التزاما بتعاميم وزارة الداخلية."