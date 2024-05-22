أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن "إصابة خمسة أشخاص جراء حادث سير بين باص تابع للجيش اللبناني وسيارة على طريق عام زحلة الكرك بالقرب من مجمع الحمرا بلازا. وقد نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": 5 جرحى جراء حادث سير بين باص تابع للجيش وسيارة على طريق عام زحلة الكرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.