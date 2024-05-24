الامم المتحدة: اتفاق أكثر من 190 دولة على معاهدة تتعلق ببراءات الاختراع لمكافحة القرصنة البيولوجية

اعلنت الامم المتحدة، عن "اتفاق أكثر من 190 دولة، على معاهدة تتعلق ببراءات الاختراع لمكافحة القرصنة البيولوجية كانت محور مفاوضات منذ أكثر من 20 سنة".

واشارت في بيان، الى ان "بعد مباحثات استمرت قرابة الأسبوعين وافقت الدول على معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية ما يشكل تقدما تاريخيا يتوّج مفاوضات استمرت لعقود".