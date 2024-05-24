أ ف ب: المتّهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا نفّذ هجومه بسبب معارضته سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا

افادت وكالة فرانس برس بأن وثيقة قضائية تلقّتها أظهرت أنّ المتّهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو قال خلال التحقيق معه إنّه نفّذ هجومه بسبب معارضته سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا، مبدياً ندمه على فعلته.

وأصيب فيكو الأسبوع الماضي بأربع رصاصات أثناء استقباله أنصاره في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد، وقد خضع لعمليتين جراحيتين في بانسكا بايستريتسا القريبة.

وكتب قاضي المحكمة الابتدائية رومان بوتشوفسكي في أوراق القضية السبت "خلال استجوابه، قال بما أنه لا يتفق مع سياسة الحكومة الحالية فقد قرر التحرك".

وتلقّت وكالة فرانس برس الوثيقة عبر البريد الإلكتروني الخميس من كاتارينا كودياكوفا، المتحدثة باسم المحكمة الجزائية الخاصة في بيزينوك، شمال شرق العاصمة.

وأضاف المتهم أنّه لا يتفق مع قرار الحكومة إلغاء مكتب المدعي الخاص ووقف إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مشيرا أيضا إلى الاضطهاد الإعلامي المزعوم.

وقال القاضي "لقد كرر أنه لا يريد القتل ولكنه أراد إصابته بجروح والإضرار بصحته، وأنه صوّب إلى الجزء السفلي من جسمه".