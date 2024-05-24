أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان انه "قبل قليل اعترضت طائرة حربية لسلاح الجو مسيرة معادية كانت في طريقها نحو شمال إسرائيل من جهة الشرق ولم تخترق الأجواء الإسرائيلية".
ولفت أدرعي الى انه "في إطار محاولات الاعتراض سقطت شظايا صاروخ اعتراض في منطقة الشمال وسببت في اندلاع حريق في منطقة تسفات (صفد) دون وقوع إصابات. ويتم التحقيق في الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مسيرة كانت قادمة من الشرق باتجاه منطقتنا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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